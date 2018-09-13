Виктория Боня - Золушка из читинской глубинки, ставшая известной телеведущей и моделью, в Прямом эфире рассказала о том, над каким проектом сейчас работает, почему рассталась с красавцем-бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом, и кто воспитывает их дочь Анджелину.

"Когда мужчина видит известную женщину, ему хочется, чтобы она была с ним. Когда мужчина начинает жить с такой женщиной, – это абсолютно другая история".Так в "Прямом эфире" телеведущая и модель Виктория Боня прокомментировала фон, на котором произошло ее расставание с бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом.По словам "Золушки из читинской глубинки", как ее называют иногда в СМИ, разлад начался после того, как ради работы над телепроектом она четыре месяца жила в Мексике.Алекс с их дочкой Анджелиной иногда приезжал к ней. И поначалу он был не против работы Виктории. Однако позже его стало раздражать частое отсутствие жены дома, и он даже как-то сказал своему отцу, что Виктория ставит работу превыше ребенка.Телеведущая уверяет: это не так. Сейчас их дочке уже 6 лет, и она постоянно находится с кем-то из родителей, хотя уже и догадалась, что они, скорее всего, никогда официально не поженятся.Вспомнила Виктория в студии и времена, когда ей в Москве негде было жить и нечего есть, и как ходила в холода в легком платье, потому что нечего было надеть.Обращаясь к своим поклонникам – прежде всего, к девушкам, которые еще не нашли свое счастье и свой путь в жизни, Виктория советует мечтать, работать, трудиться, стараться и делать что-то для того, чтобы каждый день становиться лучше.Чью фотографию наклеивала Боня на свой "плакат желаний", в честь кого на самом деле была названа ее дочь Анджелина, как часто проводит с ней время телеведущая, над каким проектом она стала работать после расставания с Алексом? Об этом и не только Виктория рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".