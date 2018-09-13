Средства поступят из федерального бюджета
Средства поступят из федерального бюджета
В2019 году Владимирская область получит 27,8 млн рублей для развития учреждений культуры на селе.
Средства поступят из федерального бюджета. Их планируют отправить в Судогодский и Суздальский районы. Деньги пойдут на реализацию комплексных мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа.
В селе Порецком в Суздальском районе построят новый клуб. Старое здание признали аварийным и закрыли в 2015 году. В Судогодском районе проведут капитальных ремонт в клубах двух населенных пунктах.