Средства поступят из федерального бюджета

Средства поступят из федерального бюджетаВ2019 году Владимирская область получит 27,8 млн рублей для развития учреждений культуры на селе.Средства поступят из федерального бюджета. Их планируют отправить в Судогодский и Суздальский районы. Деньги пойдут на реализацию комплексных мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа.В селе Порецком в Суздальском районе построят новый клуб. Старое здание признали аварийным и закрыли в 2015 году. В Судогодском районе проведут капитальных ремонт в клубах двух населенных пунктах.