Гостям предложат посетить Собинский и Киржачский районы

Гостям предложат посетить Собинский и Киржачский районыВо Владимирской области появится новый туристический маршрут, связанный с тематикой космоса. Гостей пригласят в Собинский и Киржачский районы.Представители региона подписали соглашение с Калужской области. Теперь они будут развивать и продвигать маршрут «Россия – родина космонавтики».Основным его точками станут Мемориальный дом-музей «Усадьба родоначальника российского воздухоплавания и космонавтики Николая Жуковского» и мемориал на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина.Сейчас власти намерены расширить аллею у мемориала и установить бюсты членов первого отряда космонавтов.