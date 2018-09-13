В результате ДТП водитель грузовика погиб

В результате ДТП водитель грузовика погибВ Киржачском районе во Владимирской области столкнулись грузовой автомобиль и товарный поезд, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Авария произошла в ночь с 12 на 13 сентября, около 23 часов. 50-летний водитель грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд на станции Бельково.Непонятно, что произошло дальше. Возможно, машина заглохла. Машинист сигналил фарами и включил сирену, но этом не помогло. Он не успел затормозить. В результате товарный поезд пронесся по грузовику. Водитель погиб.По данному факту Следственный комитет проводит проверку.