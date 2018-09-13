В Екатеринбурге водитель, выгнавший беременную женщину из салона рейсового автобуса, лишился премии, а на следующий день не вышел на работу.

История про то, как водитель выгнал из салона рейсового автобуса беременную женщину, получила продолжение.Предприниматель Марина Нифантьева, обслуживающая маршрут, сообщила о том, что провинившийся водитель был лишен премии в размере 2 тысяч рублей. Для своего работодателя он составил объяснительную записку, в которой рассказал, что в день конфликта с беременной пассажиркой у него умер отец."Отцу было 93 года. В тот день ему стало плохо. Водитель сказал, что несколько раз перезванивал, чтобы справиться о здоровье. Но потом ему сообщили, что отца больше нет, потому и сорвался." — рассказала Марина.В записке водитель сообщил, что собирается вернуться на свою родину, однако обещал перед этим обратиться в ГИБДД и прокуратуру для проверки. На следующий день, 13 сентября, он не явился на работу.