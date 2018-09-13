Агент капитана Ганновера Вальдемара Антона Роман Нойнекер прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны сборной России. Ранее появилась информация о возможном приглашении уроженца Узбекистана в российскую сборную.

Агент капитана "Ганновера" Вальдемара Антона Роман Нойнекер прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны сборной России. Ранее появилась информация о возможном приглашении уроженца Узбекистана в российскую сборную."У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он капитан в "Ганновере". Он самый молодой капитан в истории бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдет ли это", — приводит слова Нойнекера сайт Чемпионат.com.Вальдемар Антон родился 22 года назад в Узбекистане и в детстве перебрался с родителями в Германию. Центральный защитник "Ганновера" пока не заигран ни за одну из сборных.