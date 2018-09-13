Вице-спикер Госдумы, председатель фракции Единая Россия в нижней палате парламента принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного. Он передал собравшимся приветственное слово председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

Вице-спикерГосдумы, председатель фракции "Единая Россия" в нижней палатепарламента принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного.Онпередал собравшимся приветственное слово председателя нижней палаты ВячеславаВолодина.Спикер Госдумы назвал Грозный городом со славнойисторией и традициями. "Сегодня это один из самых крупных городовСеверного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами иширокими проспектами", – говорится в послании.Володинподчеркнул, что как городские, так и республиканские власти делаютмногое, чтобы столица республики развивалась и процветала, была удобнымгородом, стала настоящей жемчужиной Северного Кавказа. Председательнижней палаты пожелал жителям Грозного мира и благополучия.Пословам Сергея Неверова, сегодняшний Грозный – город, где бережно чтятсвою историю и традиции. "Это город воинской славы, жители которогосражались на фронтах Великой Отечественной войны, на подступах кГрозному, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскуюавиацию топливом, и восстанавливали промышленность и город", -подчеркнул законодатель.Вице-спикер Госдумы пожелал руководству республики реализации всех планов по развитию города, а жителям Чечни – мира, согласия, а также крепкого здоровья и долголетия.