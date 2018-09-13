Крупнейшие в современной истории военные маневры проходят в Забайкалье. Восток-2018 увидел и Владимир Путин. На полигоне Цугол в Забайкалье 13 сентября прошла основная фаза учений Восток-2018. В маневрах приняли участие военные Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии.

Крупнейшие в современной истории военные маневры проходят в Забайкалье. "Восток-2018" увидел и Владимир Путин. На полигоне Цугол в Забайкалье 13 сентября прошла основная фаза учений "Восток-2018". В маневрах приняли участие военные Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии.Учения "Восток-2018" стали самыми масштабными маневрами за последние 37 лет. В них принимает участие более 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц техники. В Забайкалье действовали около 25 тысяч военных. Главной задачей было отразить наступление условного противника, а затем перехватить инициативу и перейти в контратаку. Участвовали практически все виды войск, использовалось самое современное вооружение.За ходом учений наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, а также министры и командующие иностранных государств и международные наблюдатели. Российский президент затем отправился на торжественный смотр войск.По окончании маневров войска прошли парадным строем вместе с колоннами техники. В параде, также как и в учениях, принимали участие китайские и монгольские военные. Затем Владимир Путин вручил награды отличившимся в ходе маневров -медали получили 10 человек: четверо россиян, четверо китайце и два монгольских офицера.В учениях принимали участие около 25 тысяч военных. Главной задачей было отразить наступление условного противника, а затем перехватить инициативу и перейти в контратаку. Участвовали практически все виды войск, использовалось самое современное вооружение.На полигоне Цугол в 200 километрах от китайской границы условный противник по легенде учений окопался на сопках, заняв оборону. Задача объединенной группировки — выбить врага с позиций и развить наступление.Начало наступления. Залп из более ста орудий по позициям условного противника. Он в пяти километрах от сюда. Военные называют это — огневой вал для зачистки территории, куда отправятся танки и пехота. Огненный вал военные не использовали со времен Великой Отечественной войны."На каждые 100 метров фронта в одну минуту должно 6 снарядов падать. Тем самым обеспечивается возможность наступать, и противник не имеет возможности поднять голову", — поясняет командир 200-й артиллерийской бригады Юрий Устинов.Две с половиной тысячи снарядов калибром 152-миллиметров выпущено по позициям противника и более тысячи ракет из систем залпового огня "Град".После артподготовки в бой вступают танки и бронемашины. Более двухсот единиц тяжелой техники обеспечивают прорыв. Фронт растягивается на несколько километров.Чтобы выйти на позиции, техника форсирует реку. Танки идут, как над водой, так и под. Для переброски войск через реку инженерные войска установили понтонную переправу."В течение 20 минут мы управимся с этой задачей. И переправим войска на ту сторону", — заверяет начальник штаба понтонно-переправочного батальона Александр Илюшечкин.Завершающий этап учениц — около тысячи десантников высаживаются на полигоне.На полигоне "Цугол" в масштабных учениях участвует более 25 тысяч военных и более 10 тысяч техники. Всего в маневрах "Восток-2018" принимают участие более 300 тысяч человек. Это крупнейшие учения в истории России, которые должны завершиться 17 сентября.