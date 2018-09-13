На испанских дорогах продолжается одна из престижных веломногодневок сезона - Вуэльта. Состоялся 18 этап гонки, победителем которой стал бельгийский спринтер Йелле Валлайс из команды Lotto Soudal.

На испанских дорогах продолжается одна из престижных веломногодневок сезона — "Вуэльта". Состоялся 18 этап гонки, победителем которой стал бельгийский спринтер Йелле Валлайс из команды Lotto Soudal.Бельгиец преодолел дистанцию общей протяженностью в 186,1 километра за 3 часа 57 минут 3 секунды. Следом за ним к финишу приехали норвежец Свен Эрик Бюстрем из UAE Team Emirates и словак Петер Саган, представляющий Bora-Hansgrohe. Все три велогонщика показали одинаковое время.Лучшим среди российских спринтеров стал Павел Кочетков из Katusha Alpecin, который финишировал 91-м, а его партнер по команде Ильнур Закарин занял 109 строчку.В генеральной классификации обладателем желтой майки лидера является британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. Среди россиян наилучший результат у Закарина – он занимает 24 позицию, Кочетков – на 58-й.