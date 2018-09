Операционная система Windows 10 начнет уговаривать пользователей воздержаться от попыток установить сторонний браузер. Уведомление с призывом отказаться от перехода на Google Chrome или Mozilla Firefox появилось в одной из последних тестовых сборок десятки.

Операционная система Windows 10 начнет уговаривать пользователей воздержаться от попыток установить сторонний браузер. Уведомление с призывом отказаться от перехода на Google Chrome или Mozilla Firefox появилось в одной из последних тестовых сборок "десятки".Скриншот нового предупреждения выложил независимый разработчик Шон Хоффман. В диалоговом окне сообщается, что "у вас уже есть Microsoft Edge — более безопасный и быстрый браузер для Windows 10". Далее пользователям предлагается запустить Edge или продолжить установку стороннего приложения.По словам Хоффмана, Microsoft ведет себя нечестно, принижая достоинства конкурентов. "Что это чушь из склизкой маркетинговой помойки, Microsoft?", — написал он в твиттере. — Я попытался запустить установщик Firefox, и Windows 10 выдает мне это? Если бы я хотел пользоваться вашим браузером, я бы так и поступил".@MicrosoftEdge What kind of slimy marketing cesspool crap is this Microsoft? I proceed to launch the Firefox installer and Windows 10 pops this up? If I wanted to use your browser, I would. pic.twitter.com/f7jk9sGvYA— Sean Hoffman (@SeanKHoffman) 11 сентября 2018 г.Следующее крупное обновление "десятки" — Windows 10 October 2018 Update — намечено к релизу на октябрь. Намерена ли Microsoft включить уведомление в финальную версию ОС, или пока же просто изучает реакцию пользователей, неясно.Рыночная доля Edge существенно уступает Chrome, и в Microsoft хотят всеми силами удержать пользователей. Ранее компанию уже ловили за недобросовестными практиками. В прошлом году основатель браузера Vivaldi и экс-глава Opera Йон фон Течнер упрекнул Microsoft в лишении пользователей свободы выбора программного обеспечения, заявив, что разработчик Windows прибегает к "грязным приемам" в борьбе с конкурентами, навязывая "свой программный продукт людям самым непростительным способом".Microsoft, написал Течнер, при каждом обновлении операционной системы до Windows 10 принудительно назначает Edge в качестве браузера по умолчанию взамен того, что был установлен ранее. В дополнение к этому, посетовал глава Vivaldi, Microsoft усложнила процесс восстановления браузера, что вредит не только конкурентам, но и качеству пользовательского опыта.