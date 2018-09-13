Отстаивать суверенитет и национальные интересы, а если надо — поддержать союзников. Таковы, по словам Владимира Путина, главные задачи российских вооруженных сил. В Забайкалье президент лично наблюдал за основным этапом учений Восток-2018. Манёвры стали самыми масштабными в новейшей истории России.

Отстаивать суверенитет и национальные интересы, а если надо — поддержать союзников. Таковы, по словам Владимира Путина, главные задачи российских вооруженных сил. В Забайкалье президент лично наблюдал за основным этапом учений "Восток-2018". Манёвры стали самыми масштабными в новейшей истории России. 300 тысяч военнослужащих, более 35 тысяч единиц бронетехники, 80 кораблей и 1000 самолетов. Участвуют также армии Китая и Монголии.Россия, Китай, Монголия — отражают нападение условного противника. Звено вертолетов Ми-24 наносит огневой удар — прикрывают высадку десанта с воздуха. Несколько групп передового отряда высаживаются по-штурмовому на передовой, захватывают плацдарм.А вот уже китайские танкисты — уничтожают передовые подразделения противника.С вертолета Сергей Шойгу показывает Верховному главнокомандующему дислокацию подразделений на полигоне Цугол. А потом Владимир Путин наблюдает за маневрами с центрального командного пункта. Рядом начальник генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Подразделения 90-й танковой дивизии совершают стремительный рейд на 30 боевых машинах, уничтожают объекты противника. А это на правом фланге форсируют водную преграду танки и мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая. Нападение условного противника отражено. После этого подключается артиллерия. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", установки реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Ураган", "Град", самоходные артиллерийский установки.Подводя итоги, Владимир Путин делает особый акцент на то что укреплением боевого содружества России, Китая и Монголии мы занимаемся исключительно в мирных целях."Россия — миролюбивое государство, у нас нет, и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствует 87 наблюдателей из 59 стран мира. Я приветствую всех. Наш долг перед Россией, обращаюсь к российским военнослужащим, наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. А если потребуется, и поддержать союзников. Поэтому будем и дальше укреплять наши Вооруженные Силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество", — заявил президент РФ.Сразу после завершения учений здесь же, на полигоне Цугол, проходит совместный смотр боевой техники. Китай прислал на учения целую армейскую группировку: 3500 военнослужащих, 600 единиц бронетехники и 30 летательных аппаратов.А вот по бетонке уже идут российские танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В небе снова вся армейская авиация."Во время маневров китайские и российские военнослужащие плечом к плечу вместе на общем поле отрабатывали военные действия", — отметил Шо Юаньмин, заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР.Президент России благодарит всех, кто принял участие в сегодняшних маневрах."Хочу выразить особую признательность военнослужащим Китайской Народной Республики и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халхин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору", — подчеркнул Путин.Учения "Восток-2018" вызвали огромный интерес — событие освещает около 300 журналистов со всей планеты."Это впечатляющие маневры. Я вижу здесь и китайскую технику, и монгольские войска. Соседние регионы объединились для учений — это естественно. Мы регулярно проводим такие учения на Западе. И я не вижу в этом проблемы", — говорит Пьер-Мари Льежен, военный атташе Франции в России."Я очень благодарен, что пригласили и нас, и что возможность есть посмотреть окончательную фазу такого масштабного учения", — рассказал Будимир Гайич, военный атташе Сербии в России.Учения "Восток-2018" проводятся в плановом порядке, и министерство обороны начало готовиться к ним еще несколько месяцев назад. В маневрах задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов и вертолетов, 36 тысяч единиц бронетехники. Маневры в рамках учений "Восток-2018" будут продолжаться до 17 сентября."Учения продолжаются, идут в данный момент на 18 полигонах, из них три авиационных, три морских, в акватории Охотского моря Тихого океана войска округа выполняют поставленную задачу Верховным главнокомандующим", — доложил генерал-полковник Александр Журавлев, командующий войсками Восточного военного округа.Целые соединения были переброшены на новые полигоны и места дислокации. Развернуты более 80 складов с горючем и боеприпасами, а также 100 продовольственных пунктов. А на полигоне Цугол — настоящий хлебопекарный завод.Президент ознакомился с его продукцией — довольно богатый ассортимент. На полигоне Цугол президент приветствовал юнармейцев — их пригласили на учения в качестве гостей, и за отличие в службе президент награждает военнослужащих всех трех армий: российской, китайской и монгольской.