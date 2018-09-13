Дрессировщик,
попавший ночью 13 сентября в крупное ДТП в Москве, поделился подробностями
произошедшего. Он рассказал, что теперь ему предстоят большие расходы на ремонт
автомобиля.
Дрессировщик,
попавший ночью 13 сентября в крупное ДТП в Москве, поделился подробностями
произошедшего. Он рассказал, что теперь ему предстоят большие расходы на ремонт
автомобиля.
Эдгарду Запашному, в которого врезался таксист, пришлось несколько часов провести на
трассе, разбираясь в деталях инцидента.
Пока неизвестно, в какую
сумму был оценен ущерб участникам аварии. Однако укротитель тигров отметил, что
его автомобиль стоит 5,5 миллиона рублей.
"Это ручная сборка,
индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоить
ремонт. Но машина сделана из углепластика, карбона – все это стоит дорого. У
меня вся левая сторона помята, придется менять", – цитирует артиста . Главное, что Запашный не пострадал физически.
Напомним,
сотрудники ДПС быстро приехали на место аварии. Но оформление заняло довольно
много времени. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро. Пока неизвестно, будет ли Эдгард Запашный подавать на
виновника аварии в суд.
Поклонники морально поддержали дрессировщика,
отметив, что московские таксисты часто
не соблюдают правила дорожного движения. Они посоветовали артисту обязательно добиться
возмещения материального ущерба.
Ранее Запашный
поделился с подписчиками в Instagram
несколькими видео с аварии. При этом укротитель рассказал, что в него, а
затем еще в одну иномарку влетел водитель такси.