Дрессировщик, попавший ночью 13 сентября в крупное ДТП в Москве, поделился подробностями произошедшего. Он рассказал, что теперь ему предстоят большие расходы на ремонт автомобиля.

Дрессировщик,попавший ночью 13 сентября в крупное ДТП в Москве, поделился подробностямипроизошедшего. Он рассказал, что теперь ему предстоят большие расходы на ремонтавтомобиля.Эдгарду Запашному, в которого врезался таксист, пришлось несколько часов провести натрассе, разбираясь в деталях инцидента.Пока неизвестно, в какуюсумму был оценен ущерб участникам аварии. Однако укротитель тигров отметил, чтоего автомобиль стоит 5,5 миллиона рублей."Это ручная сборка,индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоитьремонт. Но машина сделана из углепластика, карбона – все это стоит дорого. Уменя вся левая сторона помята, придется менять", – цитирует артиста . Главное, что Запашный не пострадал физически.Напомним,сотрудники ДПС быстро приехали на место аварии. Но оформление заняло довольномного времени. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро. Пока неизвестно, будет ли Эдгард Запашный подавать навиновника аварии в суд.Поклонники морально поддержали дрессировщика,отметив, что московские таксисты частоне соблюдают правила дорожного движения. Они посоветовали артисту обязательно добитьсявозмещения материального ущерба.Ранее Запашныйподелился с подписчиками в Instagramнесколькими видео с аварии. При этом укротитель рассказал, что в него, азатем еще в одну иномарку влетел водитель такси.