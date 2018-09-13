Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Британии на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей.

"Борис Джонсон (экс- глава МИД Британии) вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем "Фейсбуке" реакцию внешнеполитического ведомства Британии на интервью RT российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в королевстве подозревают в отравлении Скрипалей.Ранее Foreign Office охарактеризовал его как "лживое" и "искажающее информацию"."Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа", — пишет Захарова.В МИД Британии уверены, что Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ, несмотря на их заявления, что они поехали в Солсбери как туристы, работают в фитнес-индустрии, а про Скрипалей вообще ничего не знали.Британия продолжает настаивать на том, что к происшествию в Солсбери с отравлением осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастна Москва, а глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств.Гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову прокуратура Британии предъявила обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского.