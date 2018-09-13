Слова
президента России Владимира Путина вновь довели украинцев до истерики. В
ходе военных учений Восток-2018 глава государства заявил, что Россия -
мирная страна. Пользователи Сети из Незалежной в ответ озвучили собственную точку зрения.
Слова
президента России Владимира Путина вновь довели украинцев до истерики. В
ходе военных учений "Восток-2018" глава государства заявил, что Россия -
мирная страна. Пользователи Сети из Незалежной в ответ озвучили собственную точку зрения.
Слов президента России о миролюбии украинцы восприняли в штыки. Украинские пользователи Сети принялись
сыпать резкими, оскорбительными комментариями. "В Сирии вы значит
убивая мирных жителей просто предлагаете им подружиться? Крым и Донбасс
просто "сильно полюбили" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. Ред.)", – написала на своей странице в Twitter пользователь lena kupchenko.
Другие
бросились вспоминать Чехословакию, Афганистан, Чечню, Грузию, до кучи
упомянув о подавлении советскими войсками венгерского восстания в 1956
году. Странно, что не вспомнили о подавлении императором Николаем I
бунта в Австрийской империи в 1848-1849 годах.
Третьи
и вовсе обвинили президента во лжи. "Создал угрожающие военные базы в
Абхазии и Южной Осетии, базу подводных лодок в оккупированном Крыму,
четыре года ведет агрессивную войну на востоке Украины", – написал
пользователь Овод.
Ну
а пока украинцы рвут и мечут, в Сибири на полигоне Цугол продолжаются
масштабные военные учения "Восток-2018". В них принимают участие более
300 тысяч человек, в том числе военнослужащие Китая и Монголии.
Командует маневрами министр обороны России Сергей Шойгу.
В четверг, 13 сентября, на Цугол прибыл президент Владимир Путин. Глава государства
выступил перед военнослужащими трех стран, подчеркнув, что Россия
готова прийти им на помощь. Обратившись к российским военным, Путин
заявил, что они всегда должны быть готовы отстаивать национальные
интересы и суверенитет страны.
По
словам главы государства, у Москвы нет агрессивных планов. Внешняя
политика России, подчеркнул президент, направлена на созидательное
сотрудничество со всеми странами.