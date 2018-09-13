Слова президента России Владимира Путина вновь довели украинцев до истерики. В ходе военных учений Восток-2018 глава государства заявил, что Россия - мирная страна. Пользователи Сети из Незалежной в ответ озвучили собственную точку зрения.

Словапрезидента России Владимира Путина вновь довели украинцев до истерики. Входе военных учений "Восток-2018" глава государства заявил, что Россия -мирная страна. Пользователи Сети из Незалежной в ответ озвучили собственную точку зрения.Слов президента России о миролюбии украинцы восприняли в штыки. Украинские пользователи Сети принялисьсыпать резкими, оскорбительными комментариями. "В Сирии вы значитубивая мирных жителей просто предлагаете им подружиться? Крым и Донбасспросто "сильно полюбили" (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. Ред.)", – написала на своей странице в Twitter пользователь lena kupchenko.Другиебросились вспоминать Чехословакию, Афганистан, Чечню, Грузию, до кучиупомянув о подавлении советскими войсками венгерского восстания в 1956году. Странно, что не вспомнили о подавлении императором Николаем Iбунта в Австрийской империи в 1848-1849 годах.Третьии вовсе обвинили президента во лжи. "Создал угрожающие военные базы вАбхазии и Южной Осетии, базу подводных лодок в оккупированном Крыму,четыре года ведет агрессивную войну на востоке Украины", – написалпользователь Овод.Нуа пока украинцы рвут и мечут, в Сибири на полигоне Цугол продолжаютсямасштабные военные учения "Восток-2018". В них принимают участие более300 тысяч человек, в том числе военнослужащие Китая и Монголии.Командует маневрами министр обороны России Сергей Шойгу.В четверг, 13 сентября, на Цугол прибыл президент Владимир Путин. Глава государствавыступил перед военнослужащими трех стран, подчеркнув, что Россияготова прийти им на помощь. Обратившись к российским военным, Путинзаявил, что они всегда должны быть готовы отстаивать национальныеинтересы и суверенитет страны.Пословам главы государства, у Москвы нет агрессивных планов. Внешняяполитика России, подчеркнул президент, направлена на созидательноесотрудничество со всеми странами.