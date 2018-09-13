Землетрясение силой около 4 баллов произошло в Крыму. Обошлось без серьезных последствий. По словам экспертов, причин для паники нет.

Землетрясение силой около 4 баллов произошло в Крыму.Обошлось без серьезных последствий. По словам экспертов, причин для паники нет.Толчки зафиксированы утром 13 сентября. Как сообщили вместном управлении МЧС, пострадавших и разрушений на полуострове нет. "В9:20 на расстоянии 28 километров от города Ялта в акватории Черного моря былозафиксировано землетрясение", – говорится в сообщении ведомства.Толчок был единичным, говорить о серьезном катаклизме нетповода, сообщила начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова. "Впоследнее время в этом районе обстановка оставалась спокойной, и толчков нерегистрировалось", – сказала специалист.Землетрясение ощущалось в Ялте и в Алуште жителями верхнихэтажей высотных зданий. Его магнитуда составила порядка трех баллов. Согласнорегламенту, сейчас мы проводим телефонный опрос населения, однако вряд ли мыполучим другую оценку", – отметил директор Института сейсмологии игеодинамики Юрий Вольфман.Эксперты подчеркивают, что землетрясения для полуострова нередкость: Крым – сейсмоопасный регион. В год сейсмологи фиксируют здесь от 60до 150 подземных толчков. Однако большинство из них жители и гости полуостровадаже не замечают, передает РИА Новости.Сейсмологическая служба не может сказать, будут ли еще толчки, поскольку в мире нет методик, которые бы позволили сделать временный прогноз ожидаемых землетрясений. Однако оснований для того, чтобы говорить, что это предвестник какого-то более крупного землетрясения, у нас сейчас нет", – заверил Вольфман.