Землетрясение силой около 4 баллов произошло в Крыму.
Обошлось без серьезных последствий. По словам экспертов, причин для паники нет.
Землетрясение силой около 4 баллов произошло в Крыму.
Обошлось без серьезных последствий. По словам экспертов, причин для паники нет.
Толчки зафиксированы утром 13 сентября. Как сообщили в
местном управлении МЧС, пострадавших и разрушений на полуострове нет. "В
9:20 на расстоянии 28 километров от города Ялта в акватории Черного моря было
зафиксировано землетрясение", – говорится в сообщении ведомства.
Толчок был единичным, говорить о серьезном катаклизме нет
повода, сообщила начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова. "В
последнее время в этом районе обстановка оставалась спокойной, и толчков не
регистрировалось", – сказала специалист.
Землетрясение ощущалось в Ялте и в Алуште жителями верхних
этажей высотных зданий. Его магнитуда составила порядка трех баллов. Согласно
регламенту, сейчас мы проводим телефонный опрос населения, однако вряд ли мы
получим другую оценку", – отметил директор Института сейсмологии и
геодинамики Юрий Вольфман.
Эксперты подчеркивают, что землетрясения для полуострова не
редкость: Крым – сейсмоопасный регион. В год сейсмологи фиксируют здесь от 60
до 150 подземных толчков. Однако большинство из них жители и гости полуострова
даже не замечают, передает РИА Новости.
Сейсмологическая служба не может сказать, будут ли еще толчки, поскольку в мире нет методик, которые бы позволили сделать временный прогноз ожидаемых землетрясений. Однако оснований для того, чтобы говорить, что это предвестник какого-то более крупного землетрясения, у нас сейчас нет", – заверил Вольфман.