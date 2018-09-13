Первая леди Франции Брижит Макрон примет участие в съемках нового эпизода сериала Гардеробная (Vestiaires), поклонницей которого она является.

Первая леди Франции Брижит Макрон примет участие в съемках нового эпизода сериала "Гардеробная" (Vestiaires), поклонницей которого она является."Мы знаем, что госпоже Макрон нравится наш фильм, и поэтому решили попросить ее сыграть вместе с нами", — рассказал автор картины и киноактер Адда Абделли.В телефильме супруга президент Франции сыграет саму себя. Бриджит Макрон призналась, что "страшно волнуется перед съемками", передает ТАСС.Сериал "Гардеробная" идет на телеканале France-2 с 2011 года и рассказывает о пловцах-инвалидах. Каждую неделю герои фильма встречаются на тренировках, обсуждают новости в личной и общественной жизни. В диалогах много юмора, поэтому сериал собирает достаточно большую телеаудиторию.