Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть морям на территории России исторические названия в рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к нашей истории.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть морям на территории России исторические названия "в рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к нашей истории", сообщает РИА Новости.В частности, политик предлагает Балтийское море называть Варяжским, Черное море – Русским, Белое – Студеным, Баренцево – Ледовитым, а Японское – Восточным.Переименовать, по мнению Жириновского, следует и Дальний Восток. Для него он предложил не старое, а новое название – Русский Восток.