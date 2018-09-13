В перерыве прямого эфира передачи Вечер с Владимиром Соловьевым разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

В перерыве прямого эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.Жириновский вступил в перепалку с самарским депутатом Александром Хинштейном. Не исключено, что в ближайшее время последний обратится в думскую комиссию по этике.Эмоциональный выпад Жириновского содержал множество оскорблений. Так, например, он назвал Хинштейна подлецом и пообещал вымазать его фекалиями.Есть повод предположить, что речь Владимира Вольфовича при выключенных камерах могла быть более яркой. Однако, присутствующие в студии старались максимально сгладить углы.Позже депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил свои возможные планы обратиться в комиссию по этике Госдумы в своем Twitter. Кроме того, он приложил запись эмоционального всплеска Жириновского.