Очевидцы происшествия, работник супермаркета и покупатель, оценив ситуацию и понимая, что злоумышленник может скрыться, бросились за ним...

«Двое жителей столицы помогли участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержать 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции от директора одного из супермаркетов столицы поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, неизвестный мужчина, взяв с полок продукцию на сумму более 3 тысяч рублей, покинул помещение магазина, не оплатив товар.Двое граждан – работник супермаркета и покупатель – стали очевидцами произошедшего. Оценив ситуацию и понимая, что злоумышленник может скрыться, они бросились за ним, задержали и удерживали до приезда сотрудников полиции.Отделением дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество было изъято и по окончании предварительного расследования будет возращено владельцу.Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве выражают благодарность жителям округа за помощь в задержании злоумышленника и активную гражданскую позицию.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79