Представители австралийской компании Snake Catchers Brisbane, которые занимаются отловом змей в городе Брисбен, опубликовали видео драки двух питонов, которые забрались в дом к одной из местных семей. Змеи дрались так медленно, что их конфликт можно было принять за ласки.

Представители австралийской компании Snake Catchers Brisbane, которые занимаются отловом змей в городе Брисбен, опубликовали видео драки двух питонов, которые забрались в дом к одной из местных семей. Змеи дрались так медленно, что их конфликт можно было принять за ласки, сообщает News.Com.Au.Змееловов вызвала жительница Брисбена, в чей дом питоны проникли через вентиляционную шахту. Сотрудники Snake Catchers Brisbane запечатлели драку на видео. Онлайн-трансляцию со сражающимися змеями смотрели 160 тысяч человек одновременно.По словам одной из змееловов по имени Лана, питоны дрались из-за самки."Змеи выслеживают женских особей по запаху. Они часто сражаются между собой, выясняя, кто больше достин внимания самки", — пояснила женщина.Лана добавила, что драки питоном продолжаются до тех пор, пока один из них не устанет.Устав снимать драку, австралийка поймала агрессовров и отнесла их в кусты за домом.