ДТП случилось сегодня около 9.30, на Большой Московской, возле 38 дома. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «Киа» двигался за «Сузуки», но не выдержал безопасную дистанцию. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль «Сузуки» опрокинулся. Пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.