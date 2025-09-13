Уникальные находки обнаружили на раскопках в Окском парке.

Древний Муром, город, стоящий на страже русских земель более тысячи лет, продолжает открывать свои тайны. Окский парк, разбитый на месте старинного кремля, поделился с археологами настоящей сенсацией — крошечным, но бесценным артефактом, который может пролить свет на культуру и связи древнерусских воинов. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Фрагмент, хранивший историюНа раскопках в Окском парке был обнаружен небольшой фрагмент литого ажурного наконечника ножен меча. Подобная деталь воинского снаряжения — не просто кусок старого металла. Это редчайшая и значимая находка, датируемая второй половиной X века. Удивительно, но в культурном слое самого Мурома такая вещь найдена впервые.Археолог Валентин Бейлекчи из «Центра культурно-исторического наследия» Мурома рассказал, что это настоящий прорыв. Подобные артефакты, сочетающие функциональность и статус, были характерны для дружинной культуры эпохи викингов. Мастер, создавший наконечник, украсил его сложным орнаментом, в котором сплелись фигуры птицы и человека. Этот таинственный мотив, полный сакрального смысла, мог символизировать покровительство богов или могущество рода. Ученым еще предстоит разгадать его точное значение.Находка, которая связала временаЦенность муромского артефакта возрастает, если взглянуть на его аналоги. Подобные наконечники невероятно редки. На территории Древней Руси их находили лишь в нескольких местах: в Новгороде, Гнездово и на поселении Крутик. В Европе таких находок — не более 13.Муромский наконечник относится к так называемым «низким» наконечникам. Это сужает круг аналогий и позволяет с большой точностью датировать находку концом X века. Ученые считают, что такие предметы могли быть изготовлены либо скандинавскими мастерами, либо русскими ювелирами, которые в совершенстве освоили скандинавскую технику ажурного литья.Интересно, что единственный схожий артефакт в этих краях был обнаружен более ста лет назад — в 1895 году, на Чаадаевском городище, известным археологом Александром Спицыным. Это был наконечник шведского происхождения с изображением фантастического животного. Находка 2025 года стала вторым, и не менее ценным, свидетельством богатой истории Мурома и его тесных связей с европейской культурой эпохи викингов.Муром — форпост на границе вековМуром не зря считается одним из древнейших городов России. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. На протяжении многих столетий город был мощным оборонительным центром и форпостом на границах молодого русского государства.Сердцем древнего города была Кремлевская (Воеводская) гора, где стоял ветхий кремль. Сейчас на его месте раскинулся живописный Окский парк, с которого открывается прекрасный вид на город и реку.Эта земля буквально по крупицам отдает свои тайны, и каждая новая находка — это послание из глубины веков. Артефакт, найденный в Окском парке, является материальным свидетельством того, что Муром был не просто крепостью. Это был важный центр, где развивалась богатая дружинная культура, а снаряжение местных воинов по своей красоте и символике не уступало лучшим образцам своего времени.