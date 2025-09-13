12 сентября в Патриаршем саду впервые прошла церемония бракосочетания. Молодая пара заключила свой союз на фоне живописных видов исторического Владимира. Для нашего города это первая

12 сентября в Патриаршем саду впервые прошла церемония бракосочетания. Молодая пара заключила свой союз на фоне живописных видов исторического Владимира. Для нашего города это первая выездная регистрация, в которой участвуют органы ЗАГС. Официально площадка «Патриаршие сады» вошла в перечень площадок, на которых может осуществляться выездная регистрация брака, – рассказала начальник отдела ЗАГС администрации г. Владимира