Алкоголизм – серьезное заболевание, которое требует комплексного подхода. Преодоление зависимости возможно при своевременном обращении за помощью и активном участии пациента в процессе лечения. Врач психиатр-нарколог Областного наркологического диспансера Нелли Мухина расскажет, чем опасен алкоголизм и как его правильно лечить. Многие ошибочно называют алкоголизм вредной привычкой. Это опасное заблуждение. Вредная привычка – это автоматическое, неосознанное действие,