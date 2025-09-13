На прямую линию губернатора поступил видеовопрос от жительницы ЗАТО г. Радужный Нины Рониной. Она спросила у Александра Авдеева, когда закончится ремонт больницы в городе. Он продолжается с

На прямую линию губернатора поступил видеовопрос от жительницы ЗАТО г. Радужный Нины Рониной. Она спросила у Александра Авдеева, когда закончится ремонт больницы в городе. Он продолжается с июля 2021 года. Глава региона отметил, что ситуация с ремонтом больницы в Радужном аналогична ситуации с акушерским корпусом в Коврове и объектом в Киржаче. Видимо губернатор имел в