В Гусь-Хрустальном прокурор в судебном порядке добивается возмещения инвалиду 1 группы затрат на приобретение льготных лекарств, сообщает прокуратура области. По итогам проверки надзорного органа, 70-летний житель города Гусь-Хрустальный имеет право на получение льготных препаратов, однако он ими не обеспечивался в марте, мае, июне и июле этого года. Мужчина покупал лекарства за свой счёт. Из пресс-релиза