С 13 по 15 сентября на территории региона ожидаются первые осенние заморозки.

С 13 по 15 сентября на территории региона ожидаются первые осенние заморозки. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Ночью и утром температура может опуститься до -1 градуса Цельсия. Граждан просят соблюдать правила безопасности при использовании электрических нагревателей.Также специалисты отмечают, что заморозки могут привести к повреждению сельхозкультур. Садоводам и огородниками советуют укрыть чувствительные растения полимерной плёнкой, тканью или соломой.