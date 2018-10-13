Матчем в столице Татарстана начался очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Казанский Ак Барс на домашнем льду принимал соперников с берегов Черного моря из клуба Сочи. Интрига в игре держалась до середины второго периода. Но барсы выиграли – 5:1.

Матчем в столице Татарстана начался очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Казанский "Ак Барс" на домашнем льду принимал соперников с берегов Черного моря из клуба "Сочи". Интрига в игре держалась до середины второго периода. Но "барсы" выиграли – 5:1.Встреча началась активностью хозяев, которые к 15-й минуте вели 2:0 после голов Азеведо и Клинкхаммера. Однако гол Розена на 20-й минуте вернул южан в игру и только двойной удар "Ак Барса" в середине второго тайма, когда Зарипов и Ткачев забили в течение полутора минут сделали счет 4:1, определил дальнейших ход матча. Гости почти прекратили сопротивление и в третьем тайме получили еще гол от Секача.