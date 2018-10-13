Руководитель федерального проекта Трезвая Россия Султан Хамзаев потребовал наказать продавцов алкоголя, которые избили активистов проекта во время рейда в Дагестане.

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев потребовал наказать продавцов алкоголя, которые избили активистов проекта во время рейда в Дагестане.Там участники проекта выявили склад контрафактного алкоголя в одном из магазинов, сообщает телеканал "Россия 24".В ходе осмотра на них накинулись продавцы, в результате активисты получили тяжелые травмы и были отправлены в больницу.