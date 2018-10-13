Актриса Анна Хилькевич на своей странице в Instagram рассказала о том, как стала жертвой мошенников. Злоумышленники якобы от ее лица заставляют людей платить деньги.

Актриса Анна Хилькевич на своей странице в Instagram рассказала о том, как стала жертвой мошенников. Злоумышленники якобы от ее лица заставляют людей платить деньги.Вслед за звездами шоу-бизнеса на просторы Сети хлынули миллионы их поклонников. Однако вместе с возможностью следить за жизнью любимых артистов практически в режиме онлайн, простые пользователи столкнулись и со страшной опасностью. Речь идет об активизировавшихся мошенниках.Об одном из таких случаев рассказала актриса Анна Хилькевич. Она стала жертвой нечистых на руку дельцов, которые своими действиями грозятся опорочить ее честное имя."Слушайте, важная инфо. На просторах интернета проводится какой-то конкурс, якобы от моего лица 😬будто я "вас выбрала"🤦🏼‍♀️😬 так вот! Я понятия не имею кто это и что это✊🏽 не ведитесь на развод (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к своим подписчикам в Instagram Анна Хилькевич.Напоследок она дала совет, который может легко отсеять львиную долю сетевых мошенников, вне зависимости от того, чьим именеим и какой идеей они решили прикрыться на этот раз. "Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое– скорее всего вас обманут😬", – предупредила актриса.Напомним, недавно в некрасивую историю, связанную с мошенниками, попала Ольга Бузова. Воспользовавшись ее именем злоумышленники собрали с блогеров денег на проведение некоего розыгрыша, после чего скрылись вместе со всеми средствами. Певица даже была вынуждена закрывать свой Instagram, а обманутые блогеры подумывали над подачей заявления на нее.