Дополнительное медицинское обследование космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга не выявило у них проблем со здоровьем.

Дополнительное медицинское обследование космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга не выявило у них проблем со здоровьем. Врачи осмотрели экипаж "Союза МС-10" по прибытию в Москву, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.Хейг в скором времени вернется в США, а Овчинин продолжит работу в Звездном городке. Комиссия, расследующая причины аварии ракеты "Союз-ФГ" в четверг, будет время от времени задавать им вопросы, хотя, "по большому счету, все понятно".Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самару ожидает проверка Комиссии по расследованию. В понедельник будет принято решение о сроках и составе делегации.Поисково-спасательная служба в степи Казахстана сработала на отлично. "Никаких задержек, буквально прошло три часа, и экипаж был уже на Байконуре", — сказал собеседник агентства.Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала первой с носителями такого типа за 35 лет.