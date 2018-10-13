Бразильский старовер из Туруханского края остаётся в России. Отменено решение о депортации Ханофера Ефимофф ди Кейрос, правда сейчас он предпочитает имя Онуфрий. Суд удовлетворил его апелляцию.

Бразильский старовер из Туруханского края остаётся в России. Отменено решение о депортации Ханофера Ефимофф ди Кейрос, правда сейчас он предпочитает имя Онуфрий. Суд удовлетворил его апелляцию.Телеканал "Россия 24" уже рассказывал историю бразильца. В нашей стране он оказался еще подростком. Их семья вернулась на историческую родину по программе переселения.Почти 20 лет он прожил в старообрядческой деревне. Успел завести семью, у него трое детей, младшему из которых два года.Документов у уроженца Бразилии нет, как и у многих старообрядцев. Сам он считает себя русским. В конце сентября мужчину этапировали в Красноярск, чтобы депортировать за океан за нарушение миграционного законодательства.