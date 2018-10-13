Соцсеть Facebook заблокировала 559 страниц и 251 учетную запись, которые использовались для распространения предвзятого политического контента и спама. При этом, вопреки распространенному предубеждению, большинство блокированных ресурсов принадлежали американцам и не были связаны с Россией.

Соцсеть Facebook заблокировала 559 страниц и 251 учетную запись, которые использовались для распространения предвзятого политического контента и спама. При этом, вопреки распространенному предубеждению, большинство блокированных ресурсов принадлежали американцам и не были связаны с Россией.Об этом, пишет The Telegraph, рассказал директор Facebook по кибербезопасности Натаниэл Глейхер. Масштабная чистка была проведена в рамках продолжающейся кампании "Фейсбука" с явлением, которое сама соцсеть называет "скоординированным недостоверным поведением" (coordinated inauthentic behaviour). Под этим подразумевается использование сетей фальшивых учетных записей для распространения сомнительного контента с помощью искусственного повышения его популярности.По словам Глейхера, сейчас большая часть подобной активности на "Фейсбуке" — дело рук американских рекламщиков, пытающихся заработать на политической разобщенности общества. За этим стоят деньги, а не политика, добавляет он.Один из распространенных видов спама — публикации, рекламирующие продукты-подделки наподобие очков или средств для похудения, рассказал Глейхер. Однако много сегодня и спама другого рода: используя фейковые учетные записи или несколько учетных записей под одними и теми же именами, люди создают сети страниц, на которых размещают броские публикации — кликбейт. Таким образом людей завлекают на сторонние сайты за пределами "Фейсбука", которые кажутся настоящими, но представляют собой "рекламные фермы".И если раньше организаторы такого спама могли эксплуатировать тему природных катастроф или слухи о знаменитостях, то теперь они все чаще используют сенсационный политический контент для роста своей аудитории и привлечения трафика на свои сайты.Как предполагает издание, американцы принялись копировать якобы имевшую место успешную российскую программу по вмешательству в американские выборы для собственных политических кампаний. И за этим может стоять не только идеология, но и просто деньги.