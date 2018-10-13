Ведущий хавбек футбольной сборной Хорватии и мадридского Реала Лукка Модрич, получивший в этом году Золотой мяч ФИФА в качестве лучшего игрока года, недоволен клубным тренером Юленом Лопетеги и готов покинуть расположение Королевского клуба.

Ведущий хавбек футбольной сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лукка Модрич, получивший в этом году "Золотой мяч ФИФА" в качестве лучшего игрока года, недоволен клубным тренером Юленом Лопетеги и готов покинуть расположение "Королевского клуба".При этом инсайдеры из источников, близких к самому Модричу, сообщили итальянскому изданию Gazzetta dello Sport, что 33-летний хорват хочет перейти в миланский "Интер". Известно, что не только лидер сборной "клетчатых", но и еще ряд футболистов недовольны Лопетеги, при котором "Реал" не слишком впечатляюще начал сезон.Модрич к тому же разочарован тем, что, несмотря на завоеванную в составе сборной серебряную медаль чемпионата мира и звание игрока года по версии Международной федерации футбола, он до сих пор не получил предложения о продлении контракта с "Реалом".Хорват винит в этом президента клуба Флорентино Переса. Напомним, что разногласия с Пересом дали повод и португальцу Криштиано Роналдо нынешним летом перебраться из испанской команды в итальянский "Ювентус".