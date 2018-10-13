Футбольная сборная России продолжает подготовку к третьему в сезоне матчу Лиги наций против национальной команды Турции, которую россияне примут 14 октября в Сочи. Тренерский штаб Станислава Черчесова провел в городе-курорте тренировку, в которой участвовали все игроки.

Футбольная сборная России продолжает подготовку к третьему в сезоне матчу Лиги наций против национальной команды Турции, которую россияне примут 14 октября в Сочи. Тренерский штаб Станислава Черчесова провел в городе-курорте тренировку, в которой участвовали все игроки.Впервые в общей группе на тренировку вышел полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который ранее работал на поле под присмотром физиотерапевта, сообщает Чемпионат.Ru. Остальные футболисты занимаются без ограничений.Как уже сообщали 33Live.RuRu, 11 октября команда Черчесова сыграла вничью (0:0) с футболистами Швеции в Калининграде. Наша сборная занимает первое место в турнирной таблице второй группы лиги "B", набрав 4 очка. На втором месте — Турция (3 очка). Замыкают тройку шведы (1).