Вслед за Александром Кокориным и Павлом Мамаевым еще один футболист может стать действующим лицом громкого судебного процесса и даже отправиться на нары. Игроку Спартака Денису Глушакову в ходе гражданского процесса о разводе со своей женой вменяются деяния вполне уголовные.

Вслед за Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, арестованным за драки в Москве, еще один футболист может стать действующим лицом громкого судебного процесса и даже отправиться на нары. Игроку "Спартака" Денису Глушакову в ходе гражданского процесса о разводе со своей женой вменяются деяния вполне уголовные.Супруга Глушакова Дарья подала в Никулинский суд Москвы иск о разводе, в котором она не требует раздела совместно нажитого имущества, но настоятельно просит оставить ей двоих детей, напоминает ТАСС. При этом футболист требует определить место жительства детей с ним и взыскать с жены алименты в размере 80 тыс. рублей.Однако, главная интрига будущего процесса, слушания по существу которого должны начаться 16 октября, состоит в том, что Глушаков якобы вывел из общего с женой состояния 300 млн рублей. Из этих денег он 200 "лимонов" переписал на себя еще до подачи иска со стороны жены, а треть суммы уже после получения постановления суда на запрете на подобные действия. Как результат, на имущество и счета экс-капитана "красно-белых" был наложен арест.Адвокат Сергей Жорин, представляющий в ходе следствия интересы Дарьи Глушаковой, отметил, что футболист нарушил постановление суда: "И если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину".Жорин подчеркнул, что на момент подачи документального требования об обеспечительных мерах на совместно нажитое супругами Глушаковыми имущество, Денис вывел порядка 200 млн рублей, "которые снял либо наличными, либо перевел на другие счета".А затем футболист продолжил те же действия, уже имея на руках запретительные документы на односторонние действия с совместно нажитым имуществом. И, хотя Дарья Глушакова формально не претендует на раздел этих средств, судебные органы выдали требование не производить с деньгами и прочим имуществом никаких односторонних действий. Футболисту теперь грозит уголовное преследование со стороны истицы.