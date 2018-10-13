Внимание мировой общественности оказалось приковано к свадьбе принцессы Евгении в Великобритании. Среди гостей, разумеется, были Кейт Миддлтон и Меган Маркл, за которыми светские хроникеры и простой народ следил особенно тщательно.

Внимание мировой общественности оказалось приковано к свадьбе принцессы Евгении в Великобритании. Среди гостей, разумеется, были Кейт Миддлтон и Меган Маркл, за которыми светские хроникеры и простой народ следил особенно тщательно.Несмотря на то, что королевский двор Великобритании не спешит раскрывать широкой общественности тонкости взаимоотношения между отдельными членами семьи, а возможно и благодаря такому подходу, в народе ходит множество слухов о том, "как дела обстоят на самом деле". Многие уверены, что между женами принцев Чарльза и Гарри существует некое вечное противостояние в борьбе за народную любовь.Дескать, и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл претендуют на то. чтобы называться самой красивой, стильной и любимой женщиной Великобритании, однако получить его сможет лишь одна из них. Поэтому, гласит народная молва, между ними идет негласное соперничество, которое будет продолжаться вечно. Очередным поводом, чтобы сравнить двух красавиц стала свадьба принцессы Евгении.Эксперты сравнили наряды, который для выхода в свет выбрали обе девушки и пришли к выводу, что этот бой однозначно выиграла Кейт Миддлтон. Она появилась на свадьбе в ярком пурпурном платье Alexander McQueen и шляпку с вуалью в тон своему наряду.А вот Меган Маркл на ее фоне несколько потерялась. Она пришла на праздник в темно-синем пальто Givenchy и в синей шляпке от дизайнера Ноэля Стюарта. Критики заявили, что такой наряд сделал кожу жены принца Гарри на тон темнее и в целом не способствовал тому, чтобы ее кто-то заметил.Напомним, 12 октября сочеталась браком 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. Разумеется. не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри.