НАК Нафтогаз Украины списал коммунальном предприятию Киевтеплоэнерго около одного миллиарда гривен штрафов за накопленные ПАО Киевэнерго долги за поставленный газ, и теперь жители столицы смогут получить в свои квартиры тепло и горячую воду.

Около миллиарда гривен НАК "Нафтогаз Украины" списал "Киевтеплоэнерго". Это долги ПАО "Киевэнерго" за поставленный газ и штрафы.Вопросы по урегулированию задолженности решались все лето, между сторонами подписано мировое соглашение, и теперь жители Киева получат тепло и горячую воду.В ведение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сети и котельные перешли с 1 мая. Однако НАК "Нафтогаз" отказывался подписывать контракт с "Киевтеплоэнерго", пока коммунальное предприятие не возьмет на себя долги "Киевэнерго" в размере 2,4 миллиарда гривен.Из-за этого без горячей воды остались более 3 тысяч киевских домов.Власти сообщили, что подключение к системе централизованного отопления начнут с 15 октября, передает ТАСС.