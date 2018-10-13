Киевские власти решили отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой. О том, что такая возможность обсуждается администрацией и уже просчитывается экспертами, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, содержать теплосети, подогревать и поставлять воду киевлянам стало слишком накладно.

Киевские власти решили отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, передает телеканал "Россия 24". О том, что такая возможность обсуждается администрацией и уже просчитывается экспертами, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, содержать теплосети, подогревать и поставлять воду киевлянам стало слишком накладно.Ранее Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Перебои с горячей водой в квартирах киевлян возникли из-за перебоев с поставками газа, "а его нам не дают", пояснил он. Сам Кличко решает проблемы с горячим водоснабжением с помощью бойлера, хотя и признает, что позволить себе такую систему могут не все киевляне.Горячей воды в Киеве в этом году не было почти все лето, а в некоторых районах города ее нет до сих пор. Перебои с горячим водоснабжением в Киеве связаны с задолженностью "Киевтеплоэнерго" "Нафтогазу Украины". Кличко собирался подать в суд на "Нафтогаз", однако недавно стало известно, что в ближайшее время "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" все же планируют заключить договор о поставках газа.Ранее, в августе, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в стране по примеру Европы. По его мнению, горячее водоснабжение должно стать районным, квартальным или даже домовым.