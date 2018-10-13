Актриса Мария Кожевникова прокомментировала скандал вокруг дебоша футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по итогом которого они оказались в СИЗО и могут отправиться в колонию на несколько лет. Происходящее она сравнила с шоу Дом-2.

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала скандал вокруг дебоша футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по итогом которого они оказались в СИЗО и могут отправиться в колонию на несколько лет. Происходящее она сравнила с шоу "Дом-2".Циничное нападение, пьяная выходка, циничный дебош, гусарский загул и "мамаево кокорище" – как только народ не называет то, что устроили два футболиста вместе с группой поддержки, пока праздновали десятилетие своей дружбы. Постепенно история стала обрастать самыми невероятными деталями.Рассказывают, что Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на скоростном поезде "Сапсан". Для комфортного путешествия они выкупили целый вагон, который в процессе поездки якобы разгромили. Уже в столице, шепчутся сплетники, они умудрились так хорошо погулять в одном из ночных заведений города, что оставили там порядка 2,5 миллиона рублей. После этого пьяная компания избила нескольких человек.О том, что из этой истории является правдой, а что – художественным преувеличением, станет известно уже после суда. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что праздник действительно вышел за рамки, если закончился возбуждением уголовных дел сразу пос нескольким статьям. Тем временем фигуры Кокорина и Мамаева и то, что они сделали, стали самыми обсуждаемыми темами в стране."Никогда не думала, что буду писать о людях, которых осуждаю, но то, что происходит сейчас по всем каналам – это какой– то "дом 2". Две глобальные проблемы в России – это, как оказалось, Кокорин и Мамаев! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала актриса Мария Кожевникова."А в остальном, все 147 миллионов живут "хорошо" Камнями бросаются те, кого я лично видела в таких состояниях и при таких обстоятельствах, что уже "чья бы корова мычала". Просто страшно становится , как люди "ловят волну"", – заметила она. Мария Кожевникова привела несколько примеров из личной жизни, когда ее знакомые становились жертвами преступлений, однако привлечь к ответственности злоумышленников тогда так и не удалось и общественность эти случаи просто проигнорировала, ведь речь шла не о дебоширах-футболистах."Я не защищаю этих дураков, они должны ответить за драку, а они происходят в нашей стране сотни в день, если не больше. Их надо привлечь к ответственности, но не устраивать из этого шоу, где происходит подмена понятий. И последнее, если мы говорим, что закон един для всех, значит он един и исключает абсолютно все крайности", – подчеркнула актриса.