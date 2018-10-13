Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием пяти автомобилей, произошедшей утром в субботу в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, водитель на большой скорости попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, маневр оказался неудачным и привел к столкновению.

Утром в субботу, 13 октября, на пересечении Коломяжского проспект и проспекта Испытателей произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.Судя по кадрам записи, сделанной камерой уличного наблюдения, предполагаемый виновник аварии попытался проскочить перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.Маневр оказался неудачным – легковушка врезалась в машины, находившиеся на пересечении улиц, после чего протаранила транспортные средства, припаркованные у обочины.Официальных данных о пострадавших в результате произошедшего пока не поступало.