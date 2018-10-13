Первая леди США Мелания Трамп объяснила свою поездку в центр содержания детей иммигрантов в Техасе, разлученных с родителями, в куртке с надписью Мне все равно, а тебе? по ее словам, она выбрала куртку сознательно как сигнал критикующим ее людям и СМИ левого толка.

Первая леди США Мелания Трамп объяснила свою поездку в центр содержания разлученных с родителями детей иммигрантов в Техасе в куртке с надписью "Мне все равно, а тебе?" в июне этого года. По ее словам, куртку она выбрала сознательно как сигнал критикующим ее "людям и СМИ левого толка"."Я хочу показать им, что мне все равно, — рассказала она в интервью телеканалу ABC News. — Вы можете критиковать меня как угодно, но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным".По словам Мелании Трамп, ее "послание" не было предназначено детям — она надела куртку, поднимаясь по трапу в самолет, а не во время самого визита к детям. После визита она решила надеть ее снова, заметив, как СМИ всполошились по этому поводу."Да, это было своего рода посланием, — рассказала она. — Я предпочла бы, чтобы они обращали внимание на то, что я делаю, а не на то, что на мне надето".Интервью с Меланией Трамп было записано в Кении, где она недавно побывала в ходе своего африканского турне. Там ее гардероб также стал объектом критики: американская The New York Times обратила внимание на белый пробковый шлем на голове первой леди США, назвав его традиционным "символом европейского колониализма".