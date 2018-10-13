Легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека, врезался в пикап, оставленный владельцем на стоянке. Воздушное судно опустилось на землю на аварийном парашюте, пилот и пассажир отделались легкими травмами.

Два человека получили легкие травмы в результате падения легкомоторного самолета Cirrus SR22 в техасском городе Мидленд на юге США, об этом сообщил представитель полицейского управления.Инцидент произошел около 11 часов утра в минувшую пятницу, 12 октября. Местной жительнице удалось снять момент ЧП на видео.Как рассказала женщина, она находилась у себя в офисе и внезапно заметила, что на парковку неподалеку от ее работы на аварийном парашюте опускается небольшой самолет, финальную часть "посадки" которого она и запечатлела.Единственным, кто "пострадал" от падения Cirrus SR22 на земле, оказался водитель пикапа, пришедший на стоянку и обнаруживший, что в его автомобиль врезался самолет.О причинах, спровоцировавших аварию, пока не сообщается.