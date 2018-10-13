Не уступил дорогу: КамАЗ протаранил мусоровоз, после столкновения не устоявший на четырех колесах и опрокинувшийся на бок. Камера наблюдения запечатлела очередное ДТП на перекрестке, известном своей аварийностью.

В сети размещены кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения двух грузовиков, произошедшего в пятницу, 12 октября, на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Транспортной в Сочи.Судя по видео, водитель грузовика "КамАЗ" проигнорировал требование знака и не предоставил преимущество мусоровозу, двигавшемуся по главной дороге. Последний, после столкновения, не устоял на колесах и завалился на бок.О пострадавших в результате ДТП на перекрестке, известном своей аварийностью, пока не сообщалось.