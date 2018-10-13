На военном складе в Черниговской области Украины, где продолжают детонировать боеприпасы, интенсивность взрывов значительно возросла: в субботу в период с 17 до 18 часов там насчитали 44 взрыва, сообщила украинская госслужба по ЧС.

На военном складе в Черниговской области Украины, где продолжают детонировать боеприпасы, интенсивность взрывов значительно возросла: в субботу в период с 17 до 18 часов там насчитали 44 взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на украинскую госслужбу по ЧС.Первый взрыв на арсенале под Черниговом произошел ночью во вторник, 9 октября. На складе начался пожар, власти провели эвакуацию жителей из расположенных поблизости населенных пунктов. Пострадавших нет.По данным минобороны Украины, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. В четверг, 11 октября, ведомство проинформировало о том, что пожар на арсенале полностью ликвидирован.Ранее сообщалось, что в субботу утром детонация боеприпасов на арсенале прекратилась, но уже днем единичные взрывы возобновились – до трех в час.