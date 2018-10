С Турцией не заключалось никакой сделки для освобождения и возвращения на родину американского пастора Эндрю Брансона, заявил президент США Дональд Трамп. Я не заключаю сделок по заложникам, - написал он в Твиттере, добавив, что очень признателен за освобождение Брансона, и что это поспособствует установлению хороших, а возможно и прекрасных отношений между США и Турцией.

С Турцией не заключалось никакой сделки для освобождения и возвращения на родину американского пастора Эндрю Брансона, заявил президент США Дональд Трамп. "Я не заключаю сделок по заложникам", — написал он в "Твиттере", добавив, что "очень признателен" за освобождение Брансона, и что это поспособствует установлению "хороших, а возможно и прекрасных" отношений между США и Турцией.There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2018 г.В другом твите Трамп поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его помощь. По словам Трампа, он ждет освобожденного Анкарой Эндрю Брансона у себя в Овальном кабинете уже сегодня в 14:30 (21:30 по Москве).Пастора Эндрю Брансона задержали в Турции в 2016 году, обвинив в причастности к попытке государственного переворота и в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Дело против него называют одной из причин обострения отношений между Турцией и США.Накануне суд в Измире вынес Брансону приговор — три года и 15 дней тюремного заключения. При этом суд учел время, проведенное пастором под арестом, и отпустил его на свободу, разрешив в том числе и выезд за границу.