Злоумышленник попросил у приятелей деньги, чтобы забронировать на всех тур на Сейшельские острова, а затем перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 38-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 41-летнего москвича. Мужчина рассказал, что некоторое время назад они с приятелем встретили давнего знакомого и решили втроем полететь куда-нибудь отдохнуть. Их знакомый предложил заняться организацией отдыха. Через некоторое время он сказал, что нашел туры на Сейшельские острова и попросил перевести ему деньги на счет, чтобы забронировать тур. После того, как мужчины перевели ему деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник не имел намерения организовывать туристическую поездку для приятелей, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93