Начался демонтаж фонтана Дружба народов на ВДНХ. Бронзовые фигуры девушек, символизирующие республики СССР, отправляются на реставрацию.

Ведущий телеканала "Культура" Михаил Жебрак сообщил о начале демонтажа фонтана "Дружба народов" на ВДНХ."Кого же поставят вместо золотых республиканок?" – написал в субботу телеведущий на своей странице в социальной сети Facebook.В комментариях подписчики телеведущего вспомнили, что фонтан не так давно подвергался реконструкции, и выразили надежду на то, что фигуры 16 девушек вскоре вернутся на место.Ранее сообщалось, что 16 бронзовых статуй, символизирующих республики СССР (на момент создания фонтана существовала и Карело-Финская Советская Республика), будут демонтированы 12 октября и отправятся на реставрацию. Работы планируется завершить в недельный срок. Фигуры, покрытые сусальным золотом, обновят, на самом фонтане восстановят мозаичные элементы, пострадавшие от времени.Фонтан «Дружба народов» — главный фонтан и один из основных символов ВДНХ. Создан к открытию Выставки достижений народного хозяйства в 1954 году. Расположен на Центральной аллее, на площади Дружбы народов (до 1954 года — площадь Колхозов), рядом с Главным павильоном. Каждая из девушек-республик одета в национальный костюм и держит различные фрукты или растения: Россия с косой на голове держит пшеницу, Украина стоит в венке, а Белоруссия запечатлена в косынке и с яблоком в руке. Доподлинно известны имена лишь трех натурщиц, позировавших скульпторам: эстонская балерина и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, туркменская пианистка Гозель Аннамамедова и жена поэта Михаила Светлова — грузинка Родам Амирэджиби.Если смотреть на фонтан от Главного павильона, то на переднем плане стоят три славянские республики (слева направо: Украина, Россия, Белоруссия). По часовой стрелке расположены РСФСР, Украина, Узбекистан, Грузия, Литва, Латвия, Таджикистан, Туркмения, Карело-Финская ССР, Эстония, Армения, Молдавия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия.