Панамский теплоход мог затонуть в ночь на субботу в Черном море из-за смещения груза, предположили в Морском спасательном подцентре Севастополя.

Панамский теплоход мог затонуть в ночь на субботу в Черном море из-за смещения груза, предположили в Морском спасательном подцентре Севастополя. Как рассказали ТАСС специалисты, капитан оценил опасность ситуации и приказал экипажу из восьми человек эвакуироваться на спасательный плот. Судно с грузом металлолома не смогло выправить крен и затонуло. Моряки — граждане Турции и Азербайджана — были спасены подошедшим греческим танкером.По данным спасцентра, в воскресенье к обеду спасенных доставят в Новороссийск. Танкер идет в балласте, и ему тяжело преодолевать штормовую волну в Черном море.Инцидент произошел в 50 милях от крымского берега, за пределами территориальных вод России. Как рассказали РИА Новости в Росморречфлоте, экологии района ничто не угрожает.