Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на приглашение американского музыканта-рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent, перейти в лигу Bellator MMA и провести бой за 2 млн долларов. Боец готов обсудить условия.

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на приглашение американского музыканта-рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent, перейти в лигу Bellator MMA и провести бой за 2 млн долларов. Боец готов обсудить условия."Просто назови место встречи, — написал Нурмагомедов в своем аккаунте социальной сети Instagram. – Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то я приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина".Посмотреть эту публикацию в InstagramЧего не хватает ?)Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 10 Окт 2018 в 1:06 PDTКак уже сообщали 33Live.RuRu, ранее 50 Cent пригласил Нурмагомедова выступить на турнире лиги Bellator, заочно соперничающей с промоушеном UFC, с которым у Хабиба действующий контракт.При этом Нурмагомедов на днях публично обвинил руководителей UFC в использовании "двойных стандартов" при подходе к разным бойцам и выразил готовность прервать контракт с Лигой, если она подвергнет санкциям члена команды Хабиба Зубайру Тухугова, который участвовал в беспорядках после боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.